Пожар на газопроводе в Челябинской области ликвидирован

Фото: кадр видео.

В Челябинской области ликвидирован пожар на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Возгорание произошло в пятницу, 20 июля в полутора километрах от поселка Цвиллинга Чесменского района. В результате разгерметизации огонь поднялся столбом на 10 метров.

Чтобы исключить опасность для ближайшего поселка, спасатели опахали газопровод и перекрыли задвижки, а жителей перевели на вспомогательную ветку газоснабжения.

— На данный момент горение ликвидировано, идут восстановительные работы, — сказали в МЧС по Челябинской области.

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