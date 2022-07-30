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Происшествия30 июля 2022 10:23

Мужчина на заправке в Еманжелинске чиркнул зажигалкой и спалил колонку вместе с машиной

Пожар мужчина потушил своими силами
Ольга ЩАПИНА
Фото: кадр видео.

Фото: кадр видео.

На заправке в Еманжелинске вспыхнула колонка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, пока машина заправляется, достает из кармана зажигалку и чиркает ей, из-за чего колонка и машина загораются.

Возгорание случилось около 16 часов 23 июля, однако известно о нем стало только сейчас, когда видео разошлось по сети.

— Он просто стоял заправлялся, чиркнул зажигалкой и загорелась машина и наша колонка, — говорит женщина с заправки.

Мужчина быстро достал огнетушитель и самостоятельно потушил пожар. В МЧС Челябинской области сообщили, что у них нет информации о происшествии. Также не стали комментировать и в ГУВД по Челябинской области, сообщив, что делом занимается пожарная часть Коркинского района.

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