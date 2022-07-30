В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути за 60 млн рублей

Фото: Google карты.

В Челябинске до начала ноября планируется отремонтировать трамвайные пути в Ленинском районе по улице Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. «Организатор перевозок Челябинской области» ищет исполнителя этих работ и выложил документы на сайте Госзукупок. Стоимость контракта — 62,6 млн рублей.

Экспертиза показала, что пути в Ленинском районе находятся в неудовлетворительном состоянии, шпалы сделаны из дерева и сильно разрушились, прожжены или оборваны электросоединения. Подрядчики должны заменить деревянные шпалы на железобетонные.

Также согласно документации, пути на улице Рождественского не планируется обособлять. Рельсы будут отделены от проезжей части бортовым камнем на одном уровне с дорогой.

Работы должны начаться после 16 августа и быть закончены до 10 ноября 2022 года.

Ранее электронный аукцион был объявлен на выполнение капитального ремонта трамвайных путей в центре Челябинске на участке по ул. Цвиллинга от Тимирязева до Торговой и по улице Первой Пятилетки.

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