Первый рейс из Новокузнецка в Челябинске встретили водяной аркой

Фото: кадр видео.

Необычную картину сегодня наблюдали пассажиры аэропорта «Курчатов». На взлетную полосу выехали пожарные машины, однако приехали они не по вызову, а чтобы соблюсти ритуал встречи первого рейса. Сегодня в Челябинск прилетел первый прямой рейс из Новокузнецка, и машины создали над самолетом красивую водяную арку.

С 30 июля рейсы в Кемеровскую область начала выполнять авиакомпания Nordwind. Из Челябинска самолеты будут вылетать 2 раза в неделю: по понедельникам и субботам.

Таким образом в России продолжает развиваться внутренняя маршрутная сеть. Теперь добраться из Челябинска до Новокузнецка и обратно можно всего за 2,5 часа.

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