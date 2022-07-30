Матч стал проверкой для нового главного тренера. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В Челябинске на стадионе «Центральный» состоялась первая домашняя игра нового сезона. Рассказываем, с каким счетом завершился матч и что произошло после матча Челябинск - Тюмень 30 июля 2022 г

Первый в новом сезоне домашний матч Челябинск - Тюмень оказался неудачным для южноуральцев. Тюменцы выиграли всухую 0:3.

Челябинцы пытались отыграться. Были хорошие голевые моменты, но распечатать ворота соперников не удалось. Тюменцы играли четко, быстро, напористо, заработав при этом желтые карточки.

В оставшееся время челябинцы активно пытались забить хоть один гол. Главный тренер Виктор Булатов сделал тройную замену, но на результат это не повлияло.

Этот матч стал первым домашним поединком для возглавившего летом ФК «Челябинск» Виктора Булатова. Посмотреть на игру пришли губернатор Алексей Текслер и министр спорта Александр Гриб.

После матча свою победу тюменцы подарили родному городу. 30 июля Тюмень отмечает 436-летие.

Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет на выезде 7 августа с «Оренбургом».

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