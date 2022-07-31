Поговорил о жизни и решил искупаться: челябинец утонул в карьере после знакомства с рыбаком

О погибшем известно, что он жил в Челябинске и ему было 44 года. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На карьере в деревне Сычево Красноармейского района утонул 44-летний мужчина. Трагедия произошла накануне днем, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Последним, кто его видел, оказался рыбак. К нему мужчина подошел познакомиться и поговорить о жизни. Затем он решил искупаться, но уплыв от берега пропал. Почувствовав неладное, рыбак позвонил в полицию. К поискам привлекли спасателей.

— После двухчасового обследования акватории с лодки, с применением «кошки» тело утонувшего было обнаружено в 10-ти метрах от берега, на глубине около трех метров, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе ПСС.

Спасатели напоминают, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшение состояния здоровья, а также в местах, не оборудованных спасательными постами.

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