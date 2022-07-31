Челябинка заняла третье место на Международных спортивных играх «Дети Азии»

Ульяна представляет на соревнованиях УрФО. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Спортсменка из Челябинска Ульяна Шагивалеева стала бронзовым призером Международных спортивных игр «Дети Азии». Третье место девушка заняла в соревнованиях по плаванию брасом на 200 метров, сообщает Минспорта региона.
На играх Челябинскую область представляют 25 юных спортсменов. Они выступают в составе команды от Уральского федерального округа.
Турнир проходит во Владивостоке. Участие в нем принимают более двух тысяч юниоров из 15 стран мира. От России заявлено восемь команд.
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