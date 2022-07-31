Впервые с апреля число новых заболевших коронавирусом в Челябинской области перевалило за 200

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 1723 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последние сутки выявили 217 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика продолжает сильно расти. Еще вчера показатель был меньше на 28 человек (189 случаев).

По данным Минздрава, последний раз в суточной статистике заболеваемости больше 200 случаев было 19 апреля.

На утро 31 июля сообщается об еще семи заболевших школьниках. За сутки было проведено более пяти тысяч тестов.

Один человек скончался от коронавируса (всего с начала пандемии — 9 105). Выздоровели 246 пациентов (всего 327 428). Продолжают лечение 1 723 человека.

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