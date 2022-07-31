В Магнитогорске садоводы четыре дня слышали жалобное скуление, пока не нашли яму в кустах

Яма оказалась небольшой, но глубокой Фото: кадр с видео

В Магнитогорске садоводы спасли собаку, которая провалилась в яму с глиной. Все произошло в СНТ «Металлург-2». Как рассказали садоводы в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск», на протяжении четырех дней они слышали, как скулит собака, но не могли понять где.

— Ходили смотреть — никого не увидели в кустах. Пошли еще раз искать в лесополосе. Случайно заметили яму и в ней сидит собаченька. Закопанная по пояс, так как пыталась вылезти четыре дня и сама себя закопала в глине, — рассказала Светлана Афонина.

Вытащить животное садоводы сами не смогли, на помощь пришли сотрудники СНТ.

— Денис полез в яму, а Сергей держал его. Откапать ее было очень трудно. Денис вытаскивал глину руками, чтоб ее откопать. В итоге собачку достали. Огромное спасибо этим парням, что спасли жизнь животному от мучительной смерти, — пишет Светлана.

Собака оказалась в порядке, только задние лапы и хвост перепачканы в глине. Спасатели хотели помыть ее, но не смоли — животное бросилось наутек.

Пост собрал несколько тысяч лайков. В комментариях — множество благодарностей. Нашлось и место для критики, дескать почему тянули четыре дня.

— Яма в кустах. Когда ближе подходили, собака замолкала. Думали, что соседи через дорогу в доме собачку закрыли, вот и скулит. Нашли случайно, яма вся в траве и очень-очень глубокая. Ее даже не видно, когда в полуметре стоишь, — отметила Лариса Смирнова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru