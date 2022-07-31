«Резко выехал на проезжую часть»: в Челябинской области «Газель» насмерть сбила 73-летнего велосипедиста

Кадры с места аварии. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области/vk.com
На трассе Миасс — Карабаш — Кыштым водитель «Газели» насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла накануне днем.
Как сообщили в ГИБДД области, 73-летний велосипедист ехал по обочине в попутном направлении. В какой-то момент он резко выехал на проезжую часть для поворота налево. В этот момент по дороге ехала «Газель Некст», за рулем которой был 38-летний мужчина.
От полученных травм велосипедист скончался на месте.
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