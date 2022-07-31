Топили, а потом выбросили в мешке: жительница Магнитогорска выхаживает котят, найденных в мусорном баке

Котята живут у волонтера. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Магнитогорска Челябинской области выхаживает маленьких котят. Неизвестные пытались их утопить, а потом полуживых засунули в мешок и выкинули в мусорку.

— Моя родственница Юля гуляла с детьми вечером и услышала писк в мусорном баке. Поняла, что там котята. Она хотела достать их, но не смогла — глубоко. В итоге их достал мужчина, который живет неподалеку. Они были в мешке, все мокрые, их явно топили, но недотопили, — рассказала Галина Макунина.

Едва живых малюток передали волонтеру Елене Моховой. Девушка кормит их молоком с пипетки, пока не найдет кошку.

— Один котенок бодрый, а вот жизнь второго под вопросом. Он больше воды нахлебался. В любом случае, выживаемость таких малышей, крайне мала, — объяснила волонтер Елена.

Как только малыши начнут кушать сами, их отдадут в добрые руки.

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