Челябинские боксеры выиграли 7 млн рублей и серебро командного чемпионата России

Фото: Федерации бокса России

В финале командного чемпионата России сборная Уральского федерального округа, в составе которой выступали шесть южноуральцев, встретилась с соперниками из Центрального федерального округа. В прошлом году уральцы выиграли этот престижный турнир. В этом — наши боксеры чуть уступили в поединке за золото. По итогам поединков в весовых категориях сборная УрФО проиграла фавориту турнира ЦФО со счетом 17-22.

В финальных боях на ринг вышли три южноуральца — Эдмонд Худоян (48 кг) выиграл у Владимира Мнацакяна, Андрей Стоцкий (92 кг) — у Рамазана Дадаева, а Максим Стахеев (51 кг) уступил Василию Егорову.

Фото: Федерации бокса Челябинской области

Призовой фонд турнира составил 20 миллионов рублей. За первое место команда получила 10 миллионов рублей, за второе — семь, за третье — три. Бронзовые медали завоевали боксеры Северо-Кавказского федерального округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru