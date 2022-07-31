«Захотели покататься»: в Челябинской области двое мужчин пытались угнать жигули

Мужчины заверяют, что просто хотели покататься. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Этой ночью сотрудники ГИБДД предотвратили угон машины в Копейске. Двое мужчин хотели покататься на ней, пока хозяин был в другом городе.

В четыре часа утра экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД заметил подозрительного мужчину, который крутился рядом с автомобилем ВАЗ 2107 на парковке возле жилого дома. У машины было разбито боковое стекло и оторваны провода, выходящие из замка зажигания. А за рулем сидел друг караулившего. Их увезли в отдел.

– За рулем автомобиля находился ранее несудимый местный житель, 1998 года рождения, который пояснил, что решил покататься на припаркованном автомобиле. Для этого он выбил переднее правое боковое стекло, открыл машину и попытался запустить ее двигатель через провода зажигания, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Владелец машины находится в командировке. Ему обещали вернуть машину, как только он вернется в город.

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