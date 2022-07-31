В Златоусте простятся с полицейским уголовного розыска

Артур Хилажев (слева) и Андрей Аминев. Фото: Полиция Златоуста/vk.com

В Златоусте с разницей в неделю умерли двое полицейских уголовного розыска. 23 июля не стало Артура Хилажева, а вчера, 30 июля, скоропостижно скончался Андрей Аминев. Информацию разместили в паблике полиции Златоуста во «ВКонтакте».

Артур Хилажев служил в органах более 19 лет, из которых 12 лет — в отделе уголовного розыска. Андрей Аминев проработал чуть больше — 21 год, но в в отдел уголовного розыска перешел чуть больше трех лет назад.

— Андрей Юрьевич отличался ответственным отношением к любому порученному ему делу, неравнодушием к беде граждан, сослуживцев, — сообщили на странице «Полиция Златоуста» во «ВКонтакте».

Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смерти сотрудников не связаны между собой. Известно, что Андрей Аминев страдал от тяжелой болезни.

Прощание с Андреем Аминевым состоится во вторник, 2 августа, с 13:00 до 14:00 часов в храме Серафима Саровского (Златоуст, ул. Таганайская, 196)

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