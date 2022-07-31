«Это новый рубеж в жизни»: в Челябинске российские паспорта вручили 12 прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР

Вместе с паспортами прибывшим подарили главный закон страны. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске вручили паспорта 12 гражданам, переехавшим в регион из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Новые документы вручили в торжественной обстановке: с шарами и под гимн России. А также новоиспеченным россиянам подарили Конституции.

Полицейские помогли прибывшим подготовить необходимые документы и заполнить заявление на приобретение гражданства Российской Федерации. По ним приняли решение в кратчайшие сроки.

– Очень радужно принял нас город. Эмоции переполняют. Я волновалась, ночь спала беспокойно, ждала момента получения документа. Это как новый рубеж в моей жизни. Планирую остаться в Челябинске. Буду искать себя здесь, в этом городе, – рассказала прибывшая из Украины 35-летняя Татьяна Бодрова.

Паспорта переехавшим в Россию выдаются на основании указов президента России «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 183» и «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». С начала действия этих указов в Челябинской области российские паспорта вручили 35 людям.

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