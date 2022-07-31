Воспитанник «Металлурга» и игрок НХЛ Евгений Малкин отметил День рождения на рыбалке в Магнитогорске

Свой пост он назвал лаконично: «Магнитка» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин решил провести отпуск у себя на родине. На днях в социальных сетях он выложил фото с рыбалки. Вместе с друзьями Малкин решил отметить свое 36-летие (спортсмен родился 31 июля 1886 года) и заодно с пользой провести время.

Свой пост он назвал лаконично: «Магнитка».

Евгений сейчас защищает цвета клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Форвард НХЛ постоянно проводит отпуск у себя на родине. В этом году до начала подготовительного сезона и старта регулярного чемпионата НХЛ Малкин вновь прилетел в родной Магнитогорск.

Кстати, недавно стало известно, что Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбург Пингвинз» до 2026 года. Сумма сделки — $24,4 млн.

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