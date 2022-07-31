Отель, разбитый Mercedes и даже чайник: имущество экс-губернатора Дубровского выставили на торги

Объединение принадлежат семье бывшего главы региона Бориса Дубровского.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске из-за банкротства на торги выставили имущество «ПО Монтажник». Производственное объединение принадлежат семье бывшего главы региона Бориса Дубровского. Среди лотов много спецтехники и офисная мебель, но есть и кое-что интересное.
Самый дорогой лот — отель «Золотая Юрта» в Башкортостане. По данным сайта «Торги России», его оценили в 41,4 млн рублей. Краны-манипуляторы, экскаваторы, погрузчики и другая спецтехника стоит по несколько миллионов рублей. Однако, попадаются офисные стулья, компьютерные мыши и даже чайник.
На каждый лот срок подачи заявок разный. Например, заявку на приобретение отеля можно оставить до 6 сентября. А на некоторую спецтехнику — до 1 августа. Имущество распродают, чтобы расплатиться по долгам «ПО Монтажник». Его задолженность достигла почти 2 млрд рублей.
Напомним, имущество «ПО Монтажник» из-за банкротства арестовали в октябре прошлого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он не берет трубку»: куда делся экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru