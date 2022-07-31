Челябинские тхэквондисты завоевали медали международных соревнований «Дети Азии» во Владивостоке

Фото: Министерство спорта Челябинской области

Традиционные соревнования среди спортсменов от 16 лет и младше стартовали во Владивостоке 27 июля. В турнирах участвуют более 2000 спортсменов из 15 стран.

Южноуральские спортсмены, выступающие в составе сборной команды Уральского федерального округа, уже завоевали три награды. Ранее мы сообщали, что Ульяна Шагивалеева стала бронзовым призером в соревнованиях по плаванию брасом на 200 метров.

В тхэквондо «золото» завоевал Максим Богдан, — воспитанник тренеров Сергея и Дениса Филимоновых из спортивной школы «Динамо». Серебряная медаль на счету еще одного тхэквондиста Сергея Таушканова (тренер — Андрей Рублев).

Отметим, что в состав сборной УрФО вошли 25 южноуральских спортсменов, которые выступят в восьми видах спорта: тхэквондо, дзюдо, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, плавании, боксе и якутских прыжках, — сообщает региональный Минспорт. Россия будет представлена сборными командами федеральных округов (Уральского, Сибирского и Дальневосточного), сборной командой города Москвы, Приморского края, а также сборными командами республик Башкортостан, Саха (Якутия) и Татарстан. Всего в играх будут разыграны 266 комплектов наград в 19 видах спорта. Игры «Дети Азии» завершатся 8 августа.

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