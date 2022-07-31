Показывает погоду, пробки и состояние дорог: в Миассе тестируют «умный» светофор

Светофор состоит из разных блоков. Фото: Швабе / ВКонтакте
В Миассе установили светофор нового поколения. Поставили его на самом оживленном перекрестке, в центре Миасса. Технологию пока тестируют, а жители составляют о нем свое мнение.
«Умный» светофор показывает погоду, состояние дорожного полотна и пробки. Его конструктивная система позволяет добавлять и новые блоки с информацией. Также устройство можно оснастить звуковым сигналом с регулировкой громкости для слабовидящих пешеходов и видеокамерой.
Ранее такой же светофор успешно прошел опытную эксплуатацию в Златоусте. А сами устройства разрабатывают на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова.
Мнения об «умном» светофоре пока разные. Кто-то радуется технологиям, а кто-то считает, что большое количество информации будет только отвлекать водителей.
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