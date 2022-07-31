Показывает погоду, пробки и состояние дорог: в Миассе тестируют «умный» светофор

Светофор состоит из разных блоков. Фото: Швабе / ВКонтакте

В Миассе установили светофор нового поколения. Поставили его на самом оживленном перекрестке, в центре Миасса. Технологию пока тестируют, а жители составляют о нем свое мнение.

«Умный» светофор показывает погоду, состояние дорожного полотна и пробки. Его конструктивная система позволяет добавлять и новые блоки с информацией. Также устройство можно оснастить звуковым сигналом с регулировкой громкости для слабовидящих пешеходов и видеокамерой.

Ранее такой же светофор успешно прошел опытную эксплуатацию в Златоусте. А сами устройства разрабатывают на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова.

Мнения об «умном» светофоре пока разные. Кто-то радуется технологиям, а кто-то считает, что большое количество информации будет только отвлекать водителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru