Челябинцы смогут купить транспортные карты в диспетчерских пунктах и депо, чтобы ездить со скидкой

Обновление подвижного состава невозможно без повышения доходов перевозчиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После повышения стоимости проезда в Челябинске единственным способом сэкономить остается покупка проездного. Кстати, он даже подешевел: вместо 1 400 будет стоить 1 100 рублей.

При стоимости разовой поездки в 25 рублей, проездной будет выгоден если за месяц вы совершаете более 44 поездок. Кстати, проездные не именные.

По данным сайта «ЧелябГЭТ», купить транспортные карты можно в диспетчерских пунктах на конечных: ПКиО, Молдавская, Чичерина, ЧКПЗ, Мамина и депо №№ 1 и 2. Найти ближайший пункт и узнать расписание работы можно с помощью интегративной онлайн-карты.

Там же можно пополнить транспортную карту, если она у вас уже есть. Также положить деньги можно через личный кабинет, банкоматы и отделения Сбера.

Если вы ездите редко, то с транспортной картой все равно выгодней — 25 рублей, можно совершать пересадки в течение часа. По обычно банковской карте будет 26 и уже без пересадок. За наличный расчет — 30 рублей.

Что же будет с маршрутками? Сейчас проезд в них стоит 28 рублей.

— В июне были уведомления [о повышении стоимости проезда], но потом предприниматели передумали, — прокомментировал министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — Но все возможно. Пусть смотрят на нас, будем смотреть на них тоже.

В дальнейшем цены на проезд планируется индексировать ежегодно, чтобы не было резких скачков.

— По-хорошему нужно индексацию проводить ежегодно. В Москве, например, 1 января поднимают на 1–2–3 рубля, — прокомментировал замминистра транспорта Александр Егоров.

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