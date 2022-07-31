«Восстанавливают историю во всех смыслах по кускам»: студенты из Челябинска реконструируют мемориальный комплекс в ДНР

Студенты будут работать там до конца августа. Фото: Юрий Болдырев / ВКонтакте

Шесть парней из Челябинска отправились в Донецкую Народную Республику в составе сводного отряда Российских студенческих отрядов. Там молодые люди восстанавливают мемориальный комплекс «Саур-Могила», который находится в двух километрах от границы с Россией.

– Результаты работы стройотрядов уже видны, ребята выполняют огромный перечень строительных и вспомогательных работ. Восстанавливают историю во всех смыслах по кускам, – написал на своей странице во «ВКонтакте» руководитель штаба российских студенческих отрядов в Челябинске Юрий Болдырев.

От Челябинской области в ДНР работают студенты ЧелГУ, ЮУрГГПУ и ОзТК. Без раздумий восстанавливать историю отправились Юрий Калистратов, Кирилл Исаков, Григорий Купчаков, Егор Байрич, Иван Сухоруков и Никита Поколодный.

На объекте студенты занимаются распилкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивкой местности, сортировкой и складированием ТМЦ, а также помогают на кухне и в банно-прачечном комплексе.

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