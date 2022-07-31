«Корректно поинтересовались»: жительница села в Челябинской области поблагодарила полицию за то, что те забрали с детской площадки пьяного мужчину

Сотрудники полиции забрали пьяного мужчину с детской площадки. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейских поселка Буранный Агаповского района поблагодарили в социальных сетях. Как указала автор поста, они проявили чуткость и профессионализм.

Несколько дней назад на детскую площадку в центре села пришел мужчина. Он выглядел пьяным и неподобающе себя вел. Чтобы не произошло конфликта, местная жительница позвонила в полицию и рассказала обо всем.

— Меня соединили с начальником службы участковых уполномоченных ОМВД России по Агаповскому району майором полиции Николем Олефиром, — написала заявительница в социальных сетях. — Он внимательно меня выслушал и заверил, что участковые приедут незамедлительно.

Полицейские приехали на место буквального через несколько минут.

— Участковый уполномоченный Аймырза Муртазин и стажер Данил Фахритдинов корректно поинтересовались у мужчины целью его пребывания на детской площадке, составили протокол и доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителя приговорили к штрафу. А женщина написала пост с благодарностями в социальных сетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru