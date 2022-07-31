Предложил понести сумку и вытащил «Айфон»: в Магнитогорске «кавалер» ограбил доверчивую девушку

Новому знакомому было нужно от девушки только одно — телефон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске 24-летний парень, провожая свою новую знакомую, предложил понести ее сумочку. Девушка была польщена поступком «кавалера» и согласилась.

Но у молодого человека были совсем другие намерения: как только она отвлеклась, магнитогорец вытащил телефон. По данным КП-Челябинск, это был iPhone, но не последних моделей. Вероятно, поэтому девушка оценила пропажу в 33 тыс. рублей.

Вора задержали полицейские. Оказалось, что он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Пока его отпустили под подписку о невыезде.

— Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владелице, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

КСТАТИ

Правила этикета учат, что мужчина не должен носить женскую сумочку (не путать с тяжелыми сумками, пакетами и чемоданами!). Многие заблуждаются, что это прилично, ведь делали так в школе, помогая понравившейся однокласснице нести тяжелый портфель.

В случае с малознакомыми ухажерами это правило особенно актуально.

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