Из-за дорожного ремонта встало движение на трассе Челябинск-Екатеринбург

Затор образовался ближе к вечеру, когда люди начали возвращаться домой Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером в воскресенье, 31 июля, на 118 км автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» образовалась внушительная пробка. Причиной стал ремонт дороги.

— Для оказания помощи водителям выведено два экипажа областного полка дорожно-патрульной службы, сообщили в ГИБДД области.

Пробка образовалась на 118 км. Фото: yandex.ru/maps

Госавтоинспекторам предстоит «разрулить» затор и, в случае необходимости, помочь водителям.

— Вот в других бы регионах применяли практику у нашего ГИБДД по разгрузке пробок, — написал в комментариях Иван Лучегов. — Касается трасс М5 и М7 особенно.

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