Из-за дорожного ремонта встало движение на трассе Челябинск-Екатеринбург

Затор образовался ближе к вечеру, когда люди начали возвращаться домой
Фото: Евгения ГУСЕВА
Вечером в воскресенье, 31 июля, на 118 км автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» образовалась внушительная пробка. Причиной стал ремонт дороги.
— Для оказания помощи водителям выведено два экипажа областного полка дорожно-патрульной службы, сообщили в ГИБДД области.
Пробка образовалась на 118 км. Фото: yandex.ru/maps
Госавтоинспекторам предстоит «разрулить» затор и, в случае необходимости, помочь водителям.
— Вот в других бы регионах применяли практику у нашего ГИБДД по разгрузке пробок, — написал в комментариях Иван Лучегов. — Касается трасс М5 и М7 особенно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru