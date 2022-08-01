В Челябинской области нашли самый дешевый бензин в стране

Стоимость литра составила чуть больше 40 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый дешевый в стране литр бензина марки АИ-92 можно купить в Челябинской области. Об этом стало известно из исследования РИА «Новости».

— Минимальная стоимость бензина АИ-92 зафиксирована в Челябинской области — 43,48 рублей за литр. При этом регион находится на 29 месте рейтинга доступности бензина в России, — говорится в исследовании РИА «Новости»

Таким образом, несмотря на низкую стоимость бензина, жители Челябинской области не могут купить его слишком много. Всего на свою среднюю зарплату челябинцы смогут купить лишь 912 литра бензина в месяц.

В то же время лидеры рейтинга — Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область и Сахалинская область жители могут купить более 1,5 тысяч литров бензина данной марки в месяц.

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