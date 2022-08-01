Отдал все накопленные деньги: в Челябинской области мужчина поверил обманщикам и лишился 1,3 млн рублей

Житель Карталов потерял сбережения, испугавшись, что их могут украсть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 58-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты выманили у жителя Карталов 1,3 млн рублей.

Горожанина обманули по типичной схеме. Мошенники позвонили ему под видом сотрудников банковской службы безопасности. Они рассказали, что со счетом карталинца происходят какие-то подозрительные манипуляции, а потом предложили срочно перевести все сбережения на резервные счета. Иначе, уверяли обманщики, деньги просто украдут.

Мужчина побежал к банкомату, снял со своего счета все накопленные деньги и отправил их на названный аферистами счет. Получив 1,3 млн рублей, самозваный сотрудник службы безопасности бросил трубку. После этого карталинец догадался наконец, что его обвели вокруг пальца.

Мужчина обратился за помощью в полицию. Как сообщили в региональном ГУ МВД, злоумышленников пытаются разыскать, возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Если преступников получится найти, им будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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