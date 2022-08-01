Проезжайте, как хотите: в Челябинске водитель оставил машину на трамвайных путях посреди оживленного перекрестка

Фото: Степан Ватутин

Утром 1 августа трамвайное движение на перекрестке Российской и Труда в Челябинске заблокировал водитель, бросивший свой Ford Focus прямо посреди дороги. Машина стояла вплотную к рельсам.

Ехавшему по маршруту в час пик трамваю №22 пришлось остановиться.

Фото: Степан Ватутин

Как рассказал один из пассажиров, водителя ни в автомобиле, ни поблизости на улице не оказалось. Спешившие по делам пассажиры решили выйти из вагона и добираться дальше пешком либо пересаживаться на другой транспорт. Водитель трамвая остался проверять, получится ли протиснуться мимо легковушки.

Без серьезной задержки в расписании, впрочем, удалось обойтись. По словам директора «ЧелябГЭТа» Дмитрия Усачева, центральная диспетчерская не передавала сообщений о проблемах на участке, такое могло произойти, если задержка трамвая составила не более пяти минут.

Фото: Степан Ватутин

Автомобилисты не впервые перекрывают дорогу общественному транспорту в Челябинске.

Ранее водитель BMW спровоцировал пробку, застряв поперек рельсов на улице Цвиллинга. До того транспортники жаловались на горожан, бросающих свои машины на остановках, из-за чего для троллейбусов и автобусов просто не оставалось места.

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