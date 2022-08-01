Ветеран боевых действий погиб в ДТП на сельской дороге в Челябинской области

Фото: МО МВД России «Троицкий»/vk.com, Михаил Доронин/ok.ru

В Челябинской области погиб в ДТП 46-летний ветеран боевых действий Михаил Доронин. Авария произошла вчера, 31 июля, около 18:00 на дороге пос. Родники — пос. Лагерный — пос. Полесье.

Как рассказали в ГИБДД, мужчина за рулем Renault Sandero слетел в правый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась и вспыхнула. Судя по фото, машина выгорела полностью.

— Водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в отделе полиции Троицка.

О гибели Михаила Доронина написал на своей странице руководитель троицкого отделения «Боевого братства» полковник в отставке Сергей Таужанов.

— Вот недавно вручали заслуженную медаль. В апреле этого года оплакивали смерть сына Андрея, погибшего, в ходе специальной военной операции. 2 августа намечали встретиться на День ВДВ. Вручить посмертную медаль за сына. Не получилось, — написал Сергей Таужанов.

Как сообщают знакомые Михаила Доронина, он был участником чеченской войны.

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