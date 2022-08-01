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Здоровье1 августа 2022 6:20

В Челябинской области 188 человек за день заболели коронавирусом

На больничном остаются 1,7 тыс. южноуральцев с Covid-19
Елена КОЛЧИНА
За сутки коронавирус обнаружили у семерых школьников

За сутки коронавирус обнаружили у семерых школьников

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 188 новых случая коронавируса. В выходной южноуральцы обращались к медикам реже: днем раньше в регионе обнаружили 217 заболевших.

По данным рационального министерства здравоохранения к 1 августа, от Covid-19 продолжают лечиться 1 694 жителя Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начал пандемии Covid-19 диагностировали у 338 486 человек в Челябинской области.

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