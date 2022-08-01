В Челябинской области будут судить мать, зарезавшую новорожденного в туалете

Женщине пришлось рожать в туалете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Челябинской области будут судить за убийство собственного новорожденного ребенка. Тело младенца нашли в середине мая этого года в деревне Давлетбаева Аргаяшского района.

Женщина родила ребенка ночью в уличном туалете на приусадебном участке. Следователи выяснили, что мать была вменяема, но убить младенца могла из-за психического расстройства или крайне сильных переживаний.

— Находясь в психотравмирующей ситуации, она нанесла ребенку множество ножевых ранений, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

От ранений младенец умер. Его матери теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет или принудительные работы такой же длительности.

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