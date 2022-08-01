От отеля в центре города до автомойки: какие недострои готовы пустить с молотка в Челябинске

На улице Васенко мог бы появиться гостинично-спортивный комплекс, но стоит пустая "этажерка", Фото: администрация Челябинска

В Челябинске объявили аукционы по продаже недостроенных зданий. На продажу выставили 9 объектов, которые администрация города через суд изъяла у бывших владельцев. В мэрии надеются, что новые собственники смогут закончить брошенное много лет назад строительство.

Аукционы будут проходить со 2 по 30 августа.

Продают гостинично-спортивный комплекс с подземной автопарковкой на улице Васенко. Его отобрали у компании Артура Никитина «Стройсвязьурал-1». За дом-призрак площадью почти 4 тыс. квадратных метров просят 19 млн рублей.

В мэрии также надеются избавиться от двух участков недостроенного автомоечного комплекса на улице Автодорожной, возведенного лишь на 15% гостиничного комплекса на проспекте Победы и несостоявшегося складского здания на улице Валдайской.

Также на продажу выставлены брошенный на стадии 20% от проекта частный жилой дом на улице Воробьева и многоуровневая парковка на улице Румянцева.

Всего за 500 тыс. рублей продают учебно-коммерчески центр на улице Батумской. Он построен на 9% от плана. За 12 млн рублей в администрации Челябинска готовы расстаться с построенной на 50% автозаправочной станцией на Бродокалмакском тракте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, у бывших владельцев отсудили уже 31 недострой, продать пока удалось только 10.

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