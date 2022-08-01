Кидались на стены и качались на светильниках: в подземном переходе в центре Челябинска устроили погром

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске подземный переход на площади Революции второй раз за месяц пострадал от рук буйствующих по ночам горожан. В ночь с 29 на 30 июля там оторвали от потолка светильники и проделали дыры в стенах.

Как рассказали в мэрии, всего за две недели до того вандалы погнули и оторвали поручни, которые помогают спускаться по крутой лестнице в переход под перекрестком улицы Кирова и проспекта Ленина.

Чиновники обратились с заявлением в полицию, но хулиганов пока не нашли.

— Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию, — попросили жителей Челябинска в администрации.

Напомним, еще один подземный переход в центре города выглядит ужасно даже без ночных визитов вандалов. Но к середине осени его обещают привести в порядок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru