В Челябинске с 5 августа начнут чинить плотину Шершневского водохранилища

На состояние дороги на дамбе жаловались жители Челябинска
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После 5 августа в Челябинске приступят к ремонту дороги на плотине Шершневского водохранилища. Об этом на совещании в мэрии заявил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
— Начаты подготовительные работы к асфальтированию дамбы и плотины Шершневского водохранилища, — рассказал вице-мэр. Он уточнил, что сейчас специалисты решают, как организовать дорожное движение на участке, чтобы минимизировать пробки во время ремонта. За пример собираются взять организацию проезда во время недавнего ремонта на мосту у железнодорожного вокзала.
В Челябинске сейчас продолжается дорожный ремонт на улицах Гагарина, Ловина, Грибоедова, Октябрьской, Дарвина
Напомним, в Челябинске отложили полное открытие Ленинградского моста. Движение в обе стороны по мосту запустят только в конце августа.
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