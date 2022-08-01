Взыскали миллион и отправили в колонию: в Челябинске вынесли приговор подельнику экс-мэра Тефтелева

Прошлой весной Пашкова уже приговорили к 8 годам, но потом приговор отменили. Фото: Евгений НАСЫРОВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Евгению Пашкову. Его признали виновным в получении взятки. Экс-начальник управления капстроительства Челябинска отправится в исправительную колонию строгого режима на восемь лет. А также лишится права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет.

— Кроме того, удовлетворен заявленный прокурором области гражданский иск о взыскании в доход государства 1 млн 250 тыс. рублей, полученных в качестве взятки, — передает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С сентября 2015 по апрель 2019 года начальник управления капитального строительства администрации Челябинска вместе с заместителем главы региона Евгением Тефтелевым получили от руководителя строительной организации взятку в размере двух с половиной миллионов рублей. Взамен они предложили свое покровительство при размещении заказов, заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

В апреле 2021 бывшего главу управления капстроительства уже признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в 1,3 млн рублей. Однако в сентябре того же года Челябинский областной суд отменил приговор, обнаружив допущенные районным судом процессуальные нарушения. Уголовное дело Евгения Пашкова тогда направили на новое рассмотрение. А в апреле этого года его выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

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