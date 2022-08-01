«Замки и цепи будут срезать»: в Челябинске запретили вешать символы любви на новой набережной

Замки будут срезать. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

Молодожены начали вешать замки с цепями на ограждение новой набережной реки Миасс. Администрация Челябинска попросила не портить ограждение.

− Предупреждаем, что замки и цепи будут срезаться, − заявили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подобные символы любви – замки можно разместить на «Сфере любви» или мостике в парке Гагарина.

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