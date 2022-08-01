Мама оставила без присмотра: в Магнитогорске полуторагодовалая девочка выпала из окна и погибла

СК проводит расследование
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Верхнеуральском районе Челябинской области 1,5-годовалая малышка выпала из окна на пятом этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ее матери, женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, мать оставила свою дочь в комнате с открытым окном без присмотра.
− Ребенок взобрался на стул, находящийся около настежь открытого окна, навалился на москитную сетку и выпал на улицу с пятого этажа квартиры. Девочка получила смертельные травмы, − рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.
Сейчас проводится расследование. Обвинение матери пока не предъявили.
К сожалению, это далеко не первый случай. Из-за неосторожности родителей дети часто выпадают из окон. Шестилетнему жителю Златоуста повезло больше – при падении с пятого этажа он выжил. А двухлетнюю челябинку спасла проходившая мимо школьница.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru