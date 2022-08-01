В Магнитогорске выселили из дома женщину, которая завела 15 кошек и 20 собак

Соседи много месяцев страдали из-за "коммуналки для животных" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске через суд выселили из дома женщину, которая жила в двухкомнатной квартире с целой стаей животных. Женщина завела 20 собак и 16 кошек.

Питомцы обитали в тесноте, а за чистотой их владелица не следила. Соседи жаловались на лай и исходящую из переполненной квартиры вонь.

Женщина проживала в доме по договору социального найма, поэтому в ситуацию смогла вмешаться мэрия Магнитогорска. Весной у хозяйки зверей через суд потребовали привести квартиру в порядок и не допускать антисанитарии. Но горожанка наотрез отказалась менять свой образ жизни.

Судебных приставов в квартиру она не пускала, но по проникавшему в подъезд запаху и лаю множества собак, который доносился из-за двери, было понятно, что в квартире все осталось по-прежнему.

В результате суд решил расторгнуть договор социального найма с горожанкой без предоставления ей другого жилья. Женщину теперь должны выдворить из квартиры.

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