Ждали до последнего: в Тракторозаводском районе Челябинска отключат горячую воду

Опрессовки закончатся в конце августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске готовятся к последнему, шестому этапу опрессовок. Он начнется 10 августа и продлится до 24 августа.

Без горячей воды останутся 145 многоквартирных домов, 12 детских садов и 4 медучреждения. Все они находятся в Тракторозаводском районе. Полный список адресов, где на две недели пропадет горячая вода, можно посмотреть по ссылке.

В мэрии Челябинска попросили работников коммунальных служб не медлить и по возможности завершать гидравлические расписания раньше предписанных графиком дух недель. Но если во время опрессовок обнаружатся аварии, то подачу горячей воды могут задержать больше чем на 14 дней: до тех пор, пока все протечки не устранят.

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