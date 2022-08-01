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Общество1 августа 2022 10:56

Все магазины «Ариант» за пределами Челябинской области закрыли

В агрохолдинге это объяснили необходимостью оптимизации
Елена КОЛЧИНА
Сохранившиеся магазины хотя превратить в винотеки. Фото: "Вино и мясо"

Сохранившиеся магазины хотя превратить в винотеки. Фото: "Вино и мясо"

Челябинская область осталась единственным в России регионом, где работают магазины «Ариант». Агрохолдинг закрыл все свои торговые точки в соседней Свердловской области.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», у «Арианта» осталось 73 магазина в 48 населенных пунктах Челябинской области. Сокращение торговой сети объяснили обновлением концепции. Оптимизировать бизнес-модель пришлось из-за меняющейся ситуации на рынке.

В обновленном формате сейчас работает магазин «Вино и мясо» на улице Труда в Челябинске. В нем агрохолдинг проверяет решения, которые потом собирается внедрять в остальных своих торговых точках.

Ранее и в Челябинской области закрыли те магазины «Арианта», которые сочли не вписывающимися в новую концепцию.

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