Все магазины «Ариант» за пределами Челябинской области закрыли

Сохранившиеся магазины хотя превратить в винотеки. Фото: "Вино и мясо"

Челябинская область осталась единственным в России регионом, где работают магазины «Ариант». Агрохолдинг закрыл все свои торговые точки в соседней Свердловской области.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», у «Арианта» осталось 73 магазина в 48 населенных пунктах Челябинской области. Сокращение торговой сети объяснили обновлением концепции. Оптимизировать бизнес-модель пришлось из-за меняющейся ситуации на рынке.

В обновленном формате сейчас работает магазин «Вино и мясо» на улице Труда в Челябинске. В нем агрохолдинг проверяет решения, которые потом собирается внедрять в остальных своих торговых точках.

Ранее и в Челябинской области закрыли те магазины «Арианта», которые сочли не вписывающимися в новую концепцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru