В рамках выездных встреч специалисты ЦКС проконсультируют жителей Карабаша

Региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса» для жителей Карабашского городского округа в августе организует серию выездных встреч. В ходе приема граждан физические лица, предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций смогут получить консультации по всем вопросам, связанным со сферой обращения с ТКО, сдать документы на перерасчет, заключить или перезаключить новый договор.

Такие встречи с представителями регоператора будут проходить каждый четверг августа с 11:00 до 15:00 в здании администрации Карабашского городского округа по адресу: Карабаш, ул. Металлургов, 3 (1 этаж, актовый зал). Первый прием состоится 4 августа. В дальнейшем встречи пройдут 11, 18 и 25 августа соответственно.

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