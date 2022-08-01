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Общество1 августа 2022 11:19

Площадка для собак, сцена и беговая дорожка: в Калининском районе Челябинска благоустроят парк

В Челябинске благоустроят парк на пересечении Университетской набережной и Чайковского
Дарья МАРКОВА
Так в следующем году будет выглядеть парк. Фото: Центр развития городской среды Челябинска / Telegram

Так в следующем году будет выглядеть парк. Фото: Центр развития городской среды Челябинска / Telegram

Обветшалый парк Калининского района планируют превратить в крутую площадку для отдыха, развлечений и спорта. Территорию на пересечении Университетской набережной и Чайковского не реконструировали с постройки – 2003 года.

Архитекторы планируют дополнить уже существующее наполнение. Площадку для воркаута, хоккейную коробку, фонари и скамейки обещают оставить. А фонтан отремонтировать.

– В парке добавят освещение и озеленение, в центральной зоне появится геопластика (искусственные холмы). Появятся новые детские площадки, разнообразные зоны отдыха, событийная площадка со сценой, площадка для выгула собак, фудкорт, баскетбольная площадка, беговая и велосипедная дорожки, – сообщили в пресс-службе Центра развития городской среды Челябинска.

Ремонтировать парк начали в этом году, а закончить планируют уже в следующем. Это пространство для благоустройства выбрали жители Калининского района. Также в границы благоустройства входит прогулочная зона вдоль улицы Чайковского.

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