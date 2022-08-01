В Челябинске трехлетний мальчик пострадал в ДТП с маршруткой

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске маршрутное такси №91 столкнулось с легковой иномаркой. Пострадал ребенок.

Как рассказали в ИБДД города, ДТП спровоцировал 46-летний водитель Renault Logan. Машина была припаркована у края дороги, и отъезжая от тротуара, водитель не пропустил двигавшийся мимо микроавтобус Mercedes.

Травмы получил трехлетний мальчик, который ехал в детском автокресле на заднем сиденье Renault. Ребенку оказали первую медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

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