Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 12:09

В Челябинской области ФСБ задержала за мошенничество бывшего следователя

Возбуждено уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
По версии следствия, подозреваемый обманом похитил у потерпевшего более 150 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый обманом похитил у потерпевшего более 150 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД по Аргаяшскому району. Он подозревается в совершения преступления по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло в 2021 году. Следователь обманом взял более 150 тысяч рублей у потерпевшего, пообещав ему, что в отношении его не будут проводиться проверочные мероприятия.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru