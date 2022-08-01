В Челябинской области ФСБ задержала за мошенничество бывшего следователя

По версии следствия, подозреваемый обманом похитил у потерпевшего более 150 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД по Аргаяшскому району. Он подозревается в совершения преступления по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло в 2021 году. Следователь обманом взял более 150 тысяч рублей у потерпевшего, пообещав ему, что в отношении его не будут проводиться проверочные мероприятия.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

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