Забудьте про прогулки в парке: на Челябинскую область надвигаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

Грозы в регионе ожидаются 1 и 2 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града и шквалистого ветра. Ухудшение погоды прогнозируется не только вечером 1 августа, но и в следующие сутки.

— В ближайший час и до конца суток 1 августа, ночью 2 августа в Челябинской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве рекомендуют южноуральцам не прятаться от стихии возле деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта и стен домой. Безопаснее всего укрыться от непогоды в подъезде ближайшего здания.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 1 августа температура воздуха в регионе составит +11, +16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20, +25 градусов. Более подробно чего ожидать от погоды в ближайшие дни - в материале.

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