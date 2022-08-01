В Челябинске 2 августа полностью перекроют движение возле площади Революции

Проезд на проспекте Ленина возле площади закроют на 15 минут. Фото: google.ru/maps
Во вторник, 2 августа, в Челябинске полностью перекроют движение на проспекте Ленина в районе площади Революции. Ограничения вводятся утром на 15 минут. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10.30 до 10.45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина в районе Площади Революции, — рассказали в мэрии Челябинска.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
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