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Общество1 августа 2022 12:38

В Челябинске 2 августа полностью перекроют движение возле площади Революции

Рассказываем, с чем это связано
Ян Стоев
Ян Стоев
Проезд на проспекте Ленина возле площади закроют на 15 минут. Фото: google.ru/maps

Проезд на проспекте Ленина возле площади закроют на 15 минут. Фото: google.ru/maps

Во вторник, 2 августа, в Челябинске полностью перекроют движение на проспекте Ленина в районе площади Революции. Ограничения вводятся утром на 15 минут. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10.30 до 10.45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина в районе Площади Революции, — рассказали в мэрии Челябинска.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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