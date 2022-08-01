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Общество1 августа 2022 14:06

В Челябинской области задержали 51-летнего рецидивиста за лжеминирование медучреждений Магнитогорска

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ян Стоев
Ян Стоев
Мужчина рассказал полицейским, зачем он совершил звонок.

Мужчина рассказал полицейским, зачем он совершил звонок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании медицинских учреждений Магнитогорска. Инцидент произошел 31 июля. Полицейские проверили здания, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, личность звонившего установили сотрудники ФСБ и полиции. Им оказался ранее судимый и безработный 51-летний житель села Богдановское Кизильского района. Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, совершил звонок из хулиганских побуждений. Для этого он использовал телефон, сим-карта которого была оформлена на другого человека.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Звонивший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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