В Челябинской области задержали 51-летнего рецидивиста за лжеминирование медучреждений Магнитогорска

Мужчина рассказал полицейским, зачем он совершил звонок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании медицинских учреждений Магнитогорска. Инцидент произошел 31 июля. Полицейские проверили здания, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, личность звонившего установили сотрудники ФСБ и полиции. Им оказался ранее судимый и безработный 51-летний житель села Богдановское Кизильского района. Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, совершил звонок из хулиганских побуждений. Для этого он использовал телефон, сим-карта которого была оформлена на другого человека.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Звонивший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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