Улицы пригородных поселков под Челябинском подтопило водой из-за сильного ливня с градом

Фото: читательница КП-Челябинск

Под Челябинском в районе поселков Северный, Западный, Малиновка и Белый Хутор вечером 1 августа прошел сильный ливень с градом. Из-за этого при выезде из города образовалась громадная пробка.

— Такого потопа с градом я за последнее время не припомню. С кольца у пляжа «Каспийский берег» до СНТ «Вишневый» все машины встали. А поселок «Белый хутор» буквально затопило из-за дождя, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Сегодня днем в Челябинске из-за дождя затопило остановку на улице Северо-Крымская. Скорее всего, там из-за засора с водой не справились ливневки.

Дожди, грозы и шквалистый ветер в Челябинской области ожидаются также 2 августа. Из-за ухудшения погоды МЧС объявило штормовое предупреждение.

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