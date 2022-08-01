Жительница Челябинской области заплатила мошенникам за бронирование рабочего места

19-летняя девушка нашла объявление о работе в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области 19-летняя девушка из Магнитогорска решила найти для себя подработку, но попалась на уловку мошенников. Они заставили ее заплатить за резервирование будущего рабочего места. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

Информацию о работе девушка нашла в интернете. Ее устроило предложение по занятости и оплата труда. В ходе общения работодатель предложил ей перейти по полученной по электронной почте ссылке, где нужно было оплатить 3600 рублей за резервирование будущего рабочего места. Девушка так и сделала.

— После получения оплаты переписка с мнимым работодателем прекратилась и потерпевшая, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию, — рассказала старший специалист ГС со СМИ УМВД России по Магнитогорску капитан внутренней службы Мария Морщакина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное о мошенничестве. Сейчас ведется поиск злоумышленника.

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