В Челябинске снова ищут подрядчика на содеражание светофоров

Суммарно на услуги подрядчика потрят около миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Челябинска снова ищут подрядчика, который будет заниматься содержанием светофоров и другой техники для регулирования дорожного движения. Согласно аукциону, на это будет выделен почти миллиард рублей.

— Основные виды работ, которыми будет заниматься подрядчик — автоматизированная система управления дорожного движения, покраска и помывка технических средств регулирования, аварийно-восстановительные работы, электроизмерительные работы, обрезка зеленых насаждений, — указано в техзадании.

Суммарно на это потратят 976 млн 282 тысячи рублей — на пять миллионов меньше, чем в прошлом аукционе, который провели в июле. Сам контракт заключается на три года — подрячик будет следить за светофорами до 2025 года.

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