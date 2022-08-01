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Общество1 августа 2022 19:23

В Челябинске снова ищут подрядчика на содеражание светофоров

Конкурс объявляют во второй раз
Андрей МОСКВИЧЕВ
Суммарно на услуги подрядчика потрят около миллиарда рублей

Суммарно на услуги подрядчика потрят около миллиарда рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Челябинска снова ищут подрядчика, который будет заниматься содержанием светофоров и другой техники для регулирования дорожного движения. Согласно аукциону, на это будет выделен почти миллиард рублей.

— Основные виды работ, которыми будет заниматься подрядчик — автоматизированная система управления дорожного движения, покраска и помывка технических средств регулирования, аварийно-восстановительные работы, электроизмерительные работы, обрезка зеленых насаждений, — указано в техзадании.

Суммарно на это потратят 976 млн 282 тысячи рублей — на пять миллионов меньше, чем в прошлом аукционе, который провели в июле. Сам контракт заключается на три года — подрячик будет следить за светофорами до 2025 года.

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