Из мэрии Челябинска уволился высокопоставленный чиновник

Об увольнении рассказала мэр Наталья Котова. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Начальник управления градостроительных разрешений Челябинска Алексей Кутепов уволилися из мэрии города. Об этом рассказала мэр Челябинска Наталья Котова во времф аппаратного совещения.

— Начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон. На эту должность с сегодняшнего дня назначен Александр Перемыкин, — объяснила Котова.

Кутепов проработал на этом посту чуть больше двух лет — он был назначен начальником управления градостроительных разрешений в феврале 2020 года. Ранее он занимал пост замглавы правового управления администрации Челябинска.

Новый же начальник управления Александр Перемыкин также ранее работал в администрации — главой строительного управления.

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